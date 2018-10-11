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Трампу нашли оппонента
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Трампу нашли оппонента 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Бывший мэр американского города Нью-Йорка Майкл Блумберг заново вступил в ряды Демократической партии США. Это свидетельствует о том, что он намерен баллотироваться на пост президента страны в 2020 году, сообщает NBC News.
«Сегодня я вновь вступают в Демократическую партию, членом которой я был большую часть своей жизни, потому что нам нужны демократы, которые создадут контроль и устойчивость, так необходимые нашему народу», — написал он в своем Instagram.
Кори Левандовски, один из советников президента страны Дональда Трампа, заявил, что бывший градоначальник может составить серьезную конкуренцию действующему лидеру, если соберется выступить на президентских выборах от демократов. Его слова передавало Reuters.
Во время президентской гонки в 2016-м Блумберг поддержал кандидата от демократов Хилари Клинтон. В сентябре The New York Times писала, что он всерьез задумывается над тем, чтобы выступить против Трампа на выборах 2020 года. Отмечалось, что одно из преимуществ Блумберга в том, что он не является «Вашингтонским инсайдером». Кроме того, у него есть средства на проведение предвыборной кампании, а его политические взгляды поддерживают многие демократы.
Блумберг был демократом до того, как впервые баллотировался на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году. Тогда он был избран от Республиканской партии и должен был вступить в нее. От республиканцев он был переизбран и в 2005-м, а в двумя годами позже стал независимым кандидатом. Как независимый выдвиженец он был вновь избран на пост в 2009 году.
Бывший мэр создал состояние, став основателем медиакорпорации Bloomberg LP. Как отмечает NBC, ранее он пообещал помочь демократам в Белом доме 80 миллионами долларов.
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