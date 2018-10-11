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Боевики отказываются отводить силы в Идлибе
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СМИ: боевики не хотят выводить силы из демилитаризованной зоны в Идлибе 

РИА Новости + ещё 31 50 минут назад
Фото: Reuters
Боевики радикальных группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Хайат Тахрир аш-Шам"* не желают выводить свои силы из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в рамках второго этапа ее создания, так как "Турция не обеспечила иностранным боевикам гарантии их безопасности", сообщает сирийская газета al-Watan со ссылкой на источники, близкие к вооруженным группировкам в Алеппо и Идлибе.
Минобороны Турции во вторник сообщило о завершении вывода из демилитаризованной зоны в Идлибе тяжелого вооружения: танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок. Начало полномасштабного функционирования зоны намечено на 15 октября. Глава МИД Сергей Лавров при этом отметил, что сроки начала работы зоны могут сдвинуться, "день-два" не играют в этом никакой роли. Контролировать зону глубиной 15-20 километров будут скоординированно патрульные турецкие и российские группы.
"Нусра"* и подобные ей радикальные группировки, такие как "Исламская партия Туркестана"* (запрещенная в РФ террористическая группировка), "Воины Кавказа"*, "Харрас ад-Дин"* и прочие, не уйдут из демилитаризованной зоны, так как они не получили от Турции достаточных заверений в безопасности в будущем иностранных наемников, которых отказываются принять обратно их родные страны", — сообщили газете источники. По их словам, Турция в свою очередь опасается проникновения иностранных наемников на свою территорию и возникновения сложной ситуации с безопасностью.
Источники сообщили, что турецкой разведке пока не удалось убедить боевиков переместиться из демилитаризованной зоны. При этом очевидным примером сложных переговоров источники назвали нападение "Нусры"* и лояльных ей радикальных группировок на позиции сирийской армии на северо-востоке от Латакии и на западе от Алеппо с использованием тяжелого вооружения.
Газета отмечает, что Турция крайне опасается прямого столкновения с радикальными группировками. "Анкара намерена попросить дополнительное время для вывода из демилитаризованной зоны радикалов, чтобы выгадать время на продолжение переговоров с командирами группировок, неприемлющих Сочинское соглашение", — отмечают источники. Успешная реализация второго этапа создания зоны позволит в итоге восстановить транзитное сообщение по трассам M4 (Алеппо — Латакия) и M5 (Алеппо — Хама).
Глава МИД Сирии Валид Муаллем ранее заявил, что иностранные наемники должны вернуться тем же путем, которым пришли в Сирию.
Ситуация в северо-западной провинции Идлиб, где находятся боевики вооруженной оппозиции, а также террористы ряда группировок, совершавших периодические атаки на позиции сирийских войск, резко обострилась к сентябрю. В этой связи правительственными силами Сирии рассматривалась возможность проведения там широкомасштабной операции. После обсуждения ситуации в провинции президенты РФ и Турции 17 сентября в Сочи договорились создать в Идлибе к 15 октября демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск, а министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. После этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, отвечая на вопрос РИА Новости, сказал, что операции в Идлибе не будет.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил в интервью РИА Новости, что в случае необходимости в Идлибе могут быть проведены точечные операции против террористов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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