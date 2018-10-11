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В Гонконге запретят электронные сигареты
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В Гонконге запретят электронные сигареты 

Lenta.ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Jason Lee / Reuters
В Гонконге полностью запретят продажу электронных сигарет и другой электронной продукции, заменяющей обычные сигареты. Об этом сообщает South China Morning Post.
Как пишет газета, ранее правительство специального административного района ограничивало использование электронных сигарет так же как и обычных. Однако в министерстве здравоохранения САР посчитали, что меры можно ужесточить, если медики сочтут это необходимым.
Предыдущие администрации не вводили полный запрет на электронную табачную продукцию, так как это считалось трудно выполнимым. В частности, его хотели ввести в 2016 году, однако исследования показали, что это будет слишком сложно осуществить.
По словам представителей индустрии, такое решение властей заставит продавцов уйти в подполье, и в опасности окажутся несовершеннолетние.
South China Morning Post отмечает, что решение стало неожиданностью для многих, так как до этого администрация предлагала лишь ограничить продажу новых устройств для несовершеннолетних.
В августе сообщалось, что ученые Миннесотского университета в США выяснили, что пар от электронных сигарет способен вызвать повреждения ДНК в клетках полости рта и вызвать развитие злокачественных опухолей.
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