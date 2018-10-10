Лукашенко оценил идею присоединения к России

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Лукашенко отверг возможность присоединения Белоруссии к России 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предположения отдельных аналитиков в СМИ о возможности присоединения республики к РФ смешны.
"Если уж откровенно говорить, не только благодаря устремлениям нашего народа мы стали суверенным и независимым государством. Этого хотела Россия и тогдашнее руководство России. Нынешнее руководство заявляло о преемственности курса. В XXI веке говорить… об инкорпорации, включении Беларуси в состав России просто смешно. И я ни разу от нынешнего президента России этого не слышал и прошлого, первого президента России", — сказал в среду в Минске Лукашенко, комментируя соответствующие заявления аналитиков в СМИ. Как передает пресс-служба белорусского президента, об этом белорусский лидер рассказал на встрече с послом России в республике Михаилом Бабичем.
Лукашенко заговорил о подготовке к войне
Обращаясь к послу России, Лукашенко выразил уверенность в выстраивании "нормальных отношений". "Я хочу, чтобы вы об этом услышали из моих уст публично, как я вижу наши отношения с Российской Федерацией. Я бы очень хотел, чтобы период Михаила Викторовича (Бабича) назло всем злопыхателям, которые высказывали свою позицию, мы сделали таким, которым бы гордились и мои, и ваши дети", — подчеркнул белорусский лидер.
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