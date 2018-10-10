Названы главные ошибки Макрона

Politico назвал девять главных ошибок Макрона

Американский журнал Politico выбрал девять самых серьезных оплошностей президента Франции Эммануэля Макрона за его политическую карьеру.

Первое, по мнению Politico, это молчание Макрона после того, как в СМИ опубликовали видеозапись, на которой телохранитель президента Франции Александр Беналла избивает протестующего во время первомайской демонстрации в Париже. Как отмечает издание, обычно активно ведущий свой твиттер-аккаунт Макрон воздерживался от публикации постов в течение пяти дней. Через шесть дней после старта так называемого "дела Беналлы" Макрон выступил с речью перед своей партией. В частности, во время выступления французский лидер упрекнул СМИ за постоянное внимание к этой теме и назвал себя "единственным ответственным лицом", пишет Politico.

"У нас есть пресса, которая больше не ищет правды", — сказал тогда Макрон.

Вторую оплошность, о которой рассказывает издание, Макрон совершил на прошлой неделе после посещения могилы Шарля де Голля. Как отмечает Politico, Макрон встретил протестующих пенсионеров, которые выступали против урезания размера пенсий. Однако протестующим французский лидер посоветовал меньше жаловаться.

Третий случай произошел в Елисейском дворце в сентябре. Безработный садовник обратился к президенту Франции за советом по поиску работы. На это Макрон ответил пренебрежительно, отмечает издание.

"Если вы готовы и мотивированы работать в гостиничном бизнесе, ресторанах, строительстве, нет ни одно места, где мне бы сказали, что они не ищут персонал. Я сейчас пройдусь по улицам и найду вам что-нибудь", — cказал Эммануэль Макрон.

Еще раз Макрон подвергся серьезной критике после того, как сравнил французов с галлами во время выступления перед французской общиной в Дании, рассказывает Politico. Тогда он сказал, что галлы "сопротивляются переменам".

В июне в твиттере советника по коммуникациям Макрона было опубликовано видео, где французский лидер критикует свое команду за написанную речь о вопросах социальной политики.

"Послушайте, мы вкладываем сумасшедшие деньги в минимальные социальные пособия, а люди все еще бедны. Они не избавляются от бедности. Люди рождаются бедными и остаются бедными", — сказал Макрон.

После этого французского президента обвинили в непонимании значения социального финансирования для малообеспеченных семей, пишет Politico.

В июле 2017 года Макрон предупредил бизнесменов об опасности успеха, приведя пример с железнодорожным вокзалом.

"Железнодорожный вокзал — это место, где можно встретить людей, которые добиваются успеха, и людей, которые ничего не значат", — сказал Макрон.

Такая позиция вызвала гнев критиков, которые обвинили его в том, что французский лидер не видит ценности в гражданах с низким уровнем достатка.

Помимо этого, в январе 2017 года во время предвыборной поездки в промышленный город, он рассказал об алкоголизме и табачной зависимости шахтеров и низкой эффективности. А в 2014 году, будучи министром финансов, Макрон оказался под огнем критики из-за того, что упоминая массовое увольнение рабочих на ферме, Макрон заявил, что большинство из них были женщинами, и в основном неграмотными.