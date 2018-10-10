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В Чехии заявили о «визите Петрова и Боширова»
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В Чехии заявили о «визите Петрова и Боширова» 

Деловая газета «Взгляд» 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Александр Петров и Руслан Боширов, обвиняемые британскими властями в отравлении в Солсбери, в 2014 году якобы побывали в Чехии до приезда туда экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявило Чешское радио.
С 13 по 16 октября 2014 года Петров якобы проживал в отеле города Острава на северо-востоке Чехии, потом переселился в Прагу, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио и его источник в спецслужбах страны.
Источник также заявил, что 11 октября 2014 года в Праге якобы находился Руслан Боширов.
Через некоторое время в Чехию, отмечает издание, прибыл Скрипаль.
Пресс-секретарь службы безопасности Чехии, выполняющей функции национальной контрразведки, Ладислав Штиха отказался комментировать информацию о визите Петрова и Боширова.
Порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», в понедельник вечером раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. По утверждению журналистов, псевдоним «Петров» взял себе военный врач и сотрудник ГУ Генштаба Александр Евгеньевич Мишкин.
Ранее в Сети появилось фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги, будто бы «причастного к отравлению» Скрипалей. Британские СМИ писали, что «настоящее» имя «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что в деле Скрипалей Лондон действует по принципу «мы обвиняем, а вы должны оправдываться, и даже если ложечки найдутся, главное — осадок».
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