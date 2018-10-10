Петрова и Боширова заметили среди чешских шпилей

В Чехии заявили о «визите Петрова и Боширова»

С 13 по 16 октября 2014 года Петров якобы проживал в отеле города Острава на северо-востоке Чехии, потом переселился в Прагу , передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио и его источник в спецслужбах страны.

Источник также заявил, что 11 октября 2014 года в Праге якобы находился Руслан Боширов.

Через некоторое время в Чехию, отмечает издание, прибыл Скрипаль.

Пресс-секретарь службы безопасности Чехии, выполняющей функции национальной контрразведки, Ладислав Штиха отказался комментировать информацию о визите Петрова и Боширова.

Александр Евгеньевич Мишкин. Порталы Bellingcat и The Insider, занимающиеся журналистскими «расследованиями», в понедельник вечером раскрыли якобы настоящее имя Александра Петрова, обвиняемого британскими властями в отравлении Скрипалей. По утверждению журналистов, псевдоним «Петров» взял себе военный врач и сотрудник ГУ Генштаба

Ранее в Сети появилось фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги , будто бы «причастного к отравлению» Скрипалей. Британские СМИ писали, что «настоящее» имя «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.