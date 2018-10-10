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Трамп рассказал о новой встрече с Ким Чен Ыном
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Трамп рассказал о новой встрече с Ким Чен Ыном 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Carlos Barria / Reuters
Президент США Дональд Трамп рассказал о следующей встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Его слова передает Reuters в среду, 10 октября.
По словам американского лидера, саммит пройдет после промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября. На вопросы журналистов он ответил: «Это произойдет после промежуточных выборов. Сейчас я просто не могу уехать».
Ранее в октябре госсекретарь США Майк Помпео посетил Северную Корею и встретился с председателем Кимом. По итогам поездки он написал в Twitter, что стороны продолжают добиваться прогресса по соглашениям, заключенным на саммите в Сингапуре. Тогда же он сказал, что Вашингтон и Пхеньян близки к согласованию даты и места следующего саммита.
Первая, историческая встреча лидеров двух стран состоялась 12 июня этого года в Сингапуре. По ее итогам они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия.
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