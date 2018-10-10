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В деле Скрипалей появился третий «отравитель»
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Автор расследований Bellingcat рассказал о третьем «отравителе» Скрипалей 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Основатель группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс рассказал в интервью DW о третьем подозреваемом в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает Североамериканское бюро НСН.
Ранее группа Bellingcat раскрыла личности двух россиян, которых Лондон обвиняет в покушении на Скрипалей. Журналисты выяснили, что под гражданскими именами Руслан Боширов и Александр Петров на самом деле скрывались полковники ГРУ и Герои России Анатолий Чепига и Александр Мишкин.
Однако британские СМИ также сообщали о третьем человеке, который якобы приехал в Солсбери раньше Боширова-Чепиги и Петрова-Мишкина для исследования местности. По словам основателя Bellingcat, о третьем «отравителе» никакой информации нет.
«У нас нет никакой информации о третьем подозреваемом. Если британское правительство обнародует какую-либо информацию, мы можем это расследовать. Но пока, у нас нет никакой информации по этому поводу», — сказал Хиггинс.
В беседе с Deutsche-Welle Элиот Хиггинс также заявил, что Bellingcat не сотрудничает с британской разведкой и в расследовании инцидента в Солсбери действовала абсолютно самостоятельно.
Кроме того, Хиггинс подчеркнул, что группа журналистов-расследователей использует только информацию в открытом доступе, хотя в случае со Скрипалями, им пришлось использовать источники в России, которые они не могут раскрыть.
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