В деле Скрипалей появился третий «отравитель»

Автор расследований Bellingcat рассказал о третьем «отравителе» Скрипалей

Основатель группы журналистов-расследователей Bellingcat Элиот Хиггинс рассказал в интервью DW о третьем подозреваемом в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, сообщает Североамериканское бюро НСН.

Однако британские СМИ также сообщали о третьем человеке, который якобы приехал в Солсбери раньше Боширова-Чепиги и Петрова-Мишкина для исследования местности. По словам основателя Bellingcat, о третьем «отравителе» никакой информации нет.

«У нас нет никакой информации о третьем подозреваемом. Если британское правительство обнародует какую-либо информацию, мы можем это расследовать. Но пока, у нас нет никакой информации по этому поводу», — сказал Хиггинс.

В беседе с Deutsche-Welle Элиот Хиггинс также заявил, что Bellingcat не сотрудничает с британской разведкой и в расследовании инцидента в Солсбери действовала абсолютно самостоятельно.

Кроме того, Хиггинс подчеркнул, что группа журналистов-расследователей использует только информацию в открытом доступе, хотя в случае со Скрипалями, им пришлось использовать источники в России, которые они не могут раскрыть.