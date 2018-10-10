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Еще одна страна решила истреблять наркоманов
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Еще одна страна приготовилась истреблять наркоманов 

Lenta.ru 1 час назад
Правительство Бангладеш решило истреблять наркоманов и наркоторовцев. В стране приняли проект закона о смертной казни за преступления, связанные с наркотиками, передает Channel News Asia.
Премьер-министр страны Шейх Хасина Вазед запустила кампанию по уничтожению наркотиков в стране, в результате которой полиция с мая убила уже около 200 человек, пишет издание. Правозащитные организации раскритиковали подход властей к решению проблемы. Они опасаются, что в стране возникнет такая же ситуация, как на Филиппинах, где в ходе войны с наркотиками без суда были убиты тысячи человек.
В новом законе метамфетамин, который в Бангладеш называют яба, впервые признан наркотическим веществом. Согласно документу, за контрабанду, распространение или употребление более пяти граммов может грозить максимальная мера наказания. Если наркотика при задержанном будет меньше, преступника отправят в тюрьму максимум на пять лет.
По словам представителя правительства, закон необходим, чтобы перекрыть поток наркотиков из соседней Мьянмы. В Бангладеш считают, что больше всего яба потребляют беженцы рохинья, бегущие оттуда. Представители мусульманской народности, которые на родине подвергаются гонениям, утверждают, что их толкает на преступления безработица.
По словам Хасины, война с наркотиками в стране не прекратится, пока не будет выиграна. В правительстве также отмечают, что граждане страны поддерживают меры.
В сентябре лидер Филлипин Родриго Дутерте признался во внесудебных убийствах в ходе войны с наркотиками. По официальным данным правительства республики, за два года борьбы с наркотиками были убиты около 4,5 тысячи человек, в основном мелкие наркодилеры и наркозависимые. По данным Международного Уголовного Суда, погибших по меньшей мере восемь тысяч. По данным некоторых правозащитных групп, их число достигает 12 тысяч.
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