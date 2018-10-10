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Европу уличили в тайном бизнесе с Россией
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Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в тайном бизнесе с Россией 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто считает обвинения ЕС в адрес Будапешта о слишком сильном сближении с Россией необоснованными. Об этом он заявил в интервью Der Standard.
По его словам, Евросоюз поддерживает куда более тесные отношения с Россией, но просто скрывает это. В качестве подтверждения своих слов он привел в пример встречи канцлера Австрии Себастьяна Курца с Владимиром Путиным, которые происходили уже четыре раза за этот год.
Кроме того, он отметил и многочисленные телефонные разговоры президентов России и Франции, а также визит Эммануэля Макрона на экономический форум в Санкт-Петербурге. Он также добавил, что был очень удивлен, когда на энергетических переговорах в Москве "за почётным столом вокруг Путина" увидел глав четырех крупнейших западных энергетических концернов.
"Поэтому я уже устал от того, в каком свете выставляют Венгрию. Дело в том, что западные европейцы поддерживают с Россией более тесные отношения, чем мы. Разница лишь в том, что они стараются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами", — подчеркивает Сийярто.
Глава МИД Венгрии также заявил, что Евросоюз движется в неправильном направлении. По его мнению, Еврокомиссии нужны кардиальные изменения, поскольку в нынешнем составе она показывает "жалкие результаты".
"В 2019 году число стран — членов ЕС впервые сократится, трансатлантические отношения, которые раньше всегда были стабильными, стали очень хрупкими, за прошедшие три года в ЕС произошло 33 террористических атаки, в результате которых было убито более 300 человек. Всё это свидетельствует о провале нынешней комиссии", — рассказал Сийярто.
Кроме того, он затронул скандал с Украиной вокруг венгерских паспортов, отметив, что Киев нарушает международное право в этом вопросе. Он добавил, что там проживают 150 тысяч венгров, чьи права постоянно ущемляются.
"Они хотят сближения с ЕС, но нападают на людей с двойным гражданством, одно из которых европейское. Они хотят в НАТО, но размещают войска на границе с одной из стран-членов альянса. Это бессмыслица", — сказал министр, подчеркнув, что такие действия со стороны Украины противоречат её намерениям по вступлению в НАТО и ЕС.
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