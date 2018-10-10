Европу уличили в тайном бизнесе с Россией

Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в тайном бизнесе с Россией

Себастьяна Курца с По его словам, Евросоюз поддерживает куда более тесные отношения с Россией, но просто скрывает это. В качестве подтверждения своих слов он привел в пример встречи канцлера Австрии Владимиром Путиным , которые происходили уже четыре раза за этот год.

Кроме того, он отметил и многочисленные телефонные разговоры президентов России и Франции , а также визит Эммануэля Макрона на экономический форум в Санкт-Петербурге . Он также добавил, что был очень удивлен, когда на энергетических переговорах в Москве "за почётным столом вокруг Путина" увидел глав четырех крупнейших западных энергетических концернов.

"Поэтому я уже устал от того, в каком свете выставляют Венгрию. Дело в том, что западные европейцы поддерживают с Россией более тесные отношения, чем мы. Разница лишь в том, что они стараются скрыть большой бизнес под поверхностными ссорами", — подчеркивает Сийярто.

Глава МИД Венгрии также заявил, что Евросоюз движется в неправильном направлении. По его мнению, Еврокомиссии нужны кардиальные изменения, поскольку в нынешнем составе она показывает "жалкие результаты".

"В 2019 году число стран — членов ЕС впервые сократится, трансатлантические отношения, которые раньше всегда были стабильными, стали очень хрупкими, за прошедшие три года в ЕС произошло 33 террористических атаки, в результате которых было убито более 300 человек. Всё это свидетельствует о провале нынешней комиссии", — рассказал Сийярто.

Кроме того, он затронул скандал с Украиной вокруг венгерских паспортов, отметив, что Киев нарушает международное право в этом вопросе. Он добавил, что там проживают 150 тысяч венгров, чьи права постоянно ущемляются.