Трамп побоялся обвинений в непотизме

Трамп посетовал, что не может назначить свою дочь постпредом США при ООН

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что оставит пост в конце года. Она не привела причин отставки, но Трамп пообещал Хейли место в администрации, если она решит вернуться в Белый дом.

По словам Трампа, Иванка была бы "невероятно хорошим" постпредом при ООН, но его бы обвинили в непотизме — продвижении родственников на "теплые" места.

Иванка Трамп является советником отца и общественным деятелем. После избрания Трампа ей пришлось отказаться от выпуска одежды под своей маркой.