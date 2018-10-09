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Трамп побоялся обвинений в непотизме
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Трамп посетовал, что не может назначить свою дочь постпредом США при ООН 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: © AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп посетовал, что не может назначить свою дочь Иванку постпредом страны при ООН, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на слова Трампа журналистам президентского пула.
Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что оставит пост в конце года. Она не привела причин отставки, но Трамп пообещал Хейли место в администрации, если она решит вернуться в Белый дом.
По словам Трампа, Иванка была бы "невероятно хорошим" постпредом при ООН, но его бы обвинили в непотизме — продвижении родственников на "теплые" места.
Иванка Трамп является советником отца и общественным деятелем. После избрания Трампа ей пришлось отказаться от выпуска одежды под своей маркой.
Трамп также заявил, что уходящий постпред Никки Хейли поможет ему выбрать кандидатуру нового постпреда, которую должен утвердить сенат. По его словам, он рассмотрит кандидатуру Дины Пауэлл, своего бывшего советника в Белом доме.
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