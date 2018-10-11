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Трамп объявил режим ЧП в Джорджии
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Трамп объявил режим ЧП в Джорджии 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в Джорджии в связи со штормом «Майкл». Распоряжение позволит правительству штата устранять последствия стихии на 75% за счёт федеральных фондов.
Ранее американский лидер объявил о введении режима ЧП в штате Флорида. Он наделил Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях правом координировать усилия в борьбе со стихией.
На данный момент шторм ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра, которая ранее достигала 250 км/ч, упала до 150 км/ч. По информации Национального центра по слежению за ураганами, из-за циклона ожидается сильный дождь. Осадки могут привести к представляющим угрозу для жизни населения наводнениям в штатах Вирджиния, Джорджия, а также Северная и Южная Каролина.
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