Трамп объявил режим ЧП в Джорджии

Президент США Дональд Трамп объявил режим чрезвычайного положения в Джорджии в связи со штормом «Майкл». Распоряжение позволит правительству штата устранять последствия стихии на 75% за счёт федеральных фондов.

Ранее американский лидер объявил о введении режима ЧП в штате Флорида. Он наделил Министерство внутренней безопасности и Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях правом координировать усилия в борьбе со стихией.

На данный момент шторм ослаб до первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Скорость ветра, которая ранее достигала 250 км/ч, упала до 150 км/ч. По информации Национального центра по слежению за ураганами, из-за циклона ожидается сильный дождь. Осадки могут привести к представляющим угрозу для жизни населения наводнениям в штатах Вирджиния, Джорджия, а также Северная и Южная Каролина.