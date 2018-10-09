«Это в компетенции украинских властей»: за что этнические венгры из Закарпатья попали в базу данных «Миротворца»

Более 300 этнических венгров, проживающих в Закарпатской области Украины , попали в базу сайта «Миротворец». Их обвиняют в государственной измене из-за получения двойного гражданства. Ранее консул Венгрии в Берегове был объявлен персоной нон грата. В ответ Будапешт выслал украинского дипломата. По мнению экспертов, у венгерских властей могут возникнуть вопросы в связи с пополнением базы «Миротворца», а сама ситуация является отражением общего кризиса двусторонних отношений, возникшего из-за политики Киева в отношении нацменьшинств.

Личные данные 313 жителей Закарпатской области Украины были внесены в базу сайта «Миротворец». Речь идёт об украинских гражданах, получивших паспорта соседней страны — Венгрии. В базу попали жители практически всех закарпатских районов, включая Ужгород , Береговский и Виноградовский, преимущественно это чиновники и госслужащие. Уточняется, что список может увеличиться, так как сегодня в базе присутствуют только те нарушители, которых удалось выявить за две недели.

База «Миротворца» начала пополняться жителями Закарпатья, получившими венгерские паспорта, ещё в конце сентября.

«Первая пятёрка нарушителей Конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в «чистилище» («Миротворца». — RT)», — заявили 21 сентября представители скандального ресурса.

Кроме того, 29 сентября в этот список был внесён глава венгерского МИД Петер Сийярто . Поводом стали его высказывания в адрес украинских властей: дипломат возмутился притеснением прав венгерского населения на Украине.

Первоисточник проблем

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году по инициативе Антона Геращенко , занимавшего в то время пост внештатного советника главы украинского МВД . Сайт представляет собой открытую базу персональных данных людей, заподозренных украинской стороной в нанесении какого-либо ущерба стране или имеющих такие планы. Изначально деятельность портала была посвящена преимущественно борьбе с «российской агрессией». Фигурантов списка авторы «Миротворца» характеризовали как «агентов Москвы » или «сепаратистов».

19 сентября в распоряжении СМИ оказалась видеозапись, на которой жителям Закарпатской области выдавали венгерские паспорта в консульстве Венгрии в Берегове. Новоявленных венгерских граждан просили при этом не сообщать властям Украины о получении таких паспортов, поскольку украинское законодательство запрещает двойное гражданство.

Будапешт это обстоятельство не останавливало и прежде: там уверены, что имеют право предоставлять гражданство жителям Украины с венгерскими корнями. Об этом, в частности, открыто заявлял посол Венгрии на Украине Эрно Кешкень. Слова дипломата вызвали возмущение Киева — украинские власти полагают, что паспортами соседнего государства могут обладать до 100 тыс. жителей Закарпатской области, при этом всего в регионе проживают 150 тыс. этнических венгров.

Хотя двойное гражданство и запрещено законодательством Украины, конкретных санкций за нарушение этой нормы не предусмотрено. Поэтому украинские следственные органы могут избрать для получивших паспорта Венгрии наказание по статье «Государственная измена». О том, что в рамках предварительного расследования действия этнических венгров были квалифицированы именно по этой статье украинского УК, ранее сообщили журналистам в прокуратуре Закарпатской области.

Кроме того, как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко , если факт получения двойного гражданства жителями Закарпатья будет установлен, этих лиц автоматически лишат украинских паспортов.

Одновременно с этим между Киевом и Будапештом разгорелся дипломатический скандал. В МИД Венгрии действия украинских властей назвали попыткой запугать венгерское население Закарпатской области и связали эту ситуацию с неготовностью Украины к евроинтеграции. Киев, в свою очередь, объявил венгерского консула в Берегове персоной нон грата.

«Рассчитываем, что венгерская сторона в дальнейшем воздержится от любых недружественных шагов по отношению к Украине, а её должностные лица — от нарушений украинского законодательства», — подчеркнули в украинском МИД.

Венгерские власти ответили на этот шаг Киева симметрично, выслав на родину украинского консула в Будапеште.

Масла в огонь подлила новость о планах украинского Генштаба перебросить воинские подразделения к венгерской границе. Об этом стало известно в конце сентября, после того как в сети появилась видеозапись продвижения военной техники ВСУ в сторону Закарпатья.

«Проблемы начались не сегодня»

Хотя «Миротворец» формально является негосударственной структурой, у Будапешта всё равно могут появиться вопросы к официальному Киеву. Такое мнение в интервью RT выразил президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко

«Вопросы должно вызывать само существование такого сайта, ведь это находится в компетенции украинских властей. На этом сайте регулярно появляются незаконно полученные персональные данные, призывы к расправам и т.п, и власти с этим ничего не делают. К сожалению, в этом нет ничего удивительного, так как Украина проводит полностью неадекватную политику. А в основе конфликта с Будапештом лежит неготовность Киева в принципе прислушиваться к каким-то пожеланиям других стран, даже своих партнёров», — рассказал Ищенко.

По словам доцента кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ Александра Гущина, ситуация с внесением этнических венгров в списки сайта «Миротворец» является лишь отражением общего кризиса венгерско-украинских отношений.

«Проблемы начались не сегодня, они тянутся протяжении всего постсоветского периода, так как Киев давно проводит не самую лояльную политику в отношении венгерского и русинского населения», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Языковой вопрос

Толчком к новому витку напряжённости венгерско-украинских отношений стали планы Киева по ограничению прав нацменьшинств на использование родных языков, считают эксперты.

Следует отметить, что закарпатские венгры с самого начала скептически восприняли «евромайдан», справедливо полагая, что ничего хорошего эти перемены для них не сулят. Уже в 2014 году Рада проголосовала за отмену закона, принятого в 2012 году и наделяющего национальные меньшинства правом пользоваться родными языками.

Однако полностью отменить этот закон тогда не удалось, и дискуссии о том, какие нормы должны прийти на смену старому законодательству, продолжались в Киеве вплоть до недавнего времени.

4 октября 2018 года Верховная рада всё же приняла в первом чтении законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно тексту документа, украинский язык будет наделён статусом единственного официального языка Украины, все граждане будут обязаны не только знать «мову», но и использовать её в публичной сфере.

Языковая реформа вызывает раздражение венгерской общины, которая пользуется поддержкой Будапешта. Год назад венгерская и украинская стороны уже обменивались резкими высказываниями. Как заявили тогда в венгерском МИД, Киев может не рассчитывать на поддержку Венгрии в вопросе евроатлантической интеграции, если лишит нацменьшинства возможности обучаться на родных языках.

При этом Венгрия располагает серьёзными рычагами для давления на Киев: Будапешт уже не раз блокировал заседания комиссии Украина — НАТО на уровне глав МИД, протестуя таким образом против языковых инициатив украинской власти.

В очередной раз к этой мере Венгрия прибегла 26 сентября. Тогда решение принималось на уровне министров обороны, сообщили в пресс-службе украинской миссии при НАТО. Комиссия должна была состояться 3 и 4 октября в рамках заседания Североатлантического совета, но Будапешт вновь её заблокировал.

Украинский МИД предпринимает попытки добиться смягчения позиции венгерской стороны. В частности, глава МИД Украины Павел Климкин призвал продлить переходный срок введения в действие закона об образовании до 2023 года вместо 2020 года. Дипломат связал своё предложение с требованиями венгерского населения, подчеркнув, что венгры «не должны быть дискриминированы». Также Климкин обратился к венгерским властям с предложением сблизить позиции.

«То, что вы там делаете на Закарпатье, — хорошо, но давайте делать это вместе, под контролем с нашей стороны», — заявил Климкин.

В другом своём выступлении украинский министр попытался переложить ответственность за происходящее в Закарпатской области на Россию.

«Россия использует и будет использовать эту ситуацию для дестабилизации в стране в целом, для дестабилизации в Закарпатье», — подчеркнул глава МИД Украины, пообещав «помочь венгерской общине».

Подражание Вашингтону

Впрочем, до тех пор, пока Киев не пойдёт на реальные уступки, обещания украинского МИД вряд ли смогут произвести впечатление на венгерские власти, считают эксперты.

По мнению Гущина, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не станет смягчать свою позицию в отношении украинской стороны. Идея защиты соотечественников за рубежом находит отклик в венгерском обществе, до сих пор переживающем травму Трианонского договора (был заключён 4 июня 1920 года между странами-победительницами в Первой мировой войне и потерпевшей поражение Венгрией), когда страна потеряла часть своих территорий вместе с населением.

Однако свою выгоду из сложившейся ситуации может извлечь и украинское руководство, полагает Гущин.

«Ни в НАТО, ни в ЕС сейчас всерьёз не рассматривают возможность вступления в эти структуры Украины. Об этом прекрасно знают в Киеве, которому даже выгодно представить дело так, будто бы интеграция срывается только по вине Венгрии. Правда, далеко не факт, что украинское население примет эту конфронтационную повестку. В целом своими действиями Киев только вносит дополнительный раскол в украинское общество», — считает эксперт.

Порошенко рискует потерпеть фиаско и на внешнеполитической арене, если будет далее следовать своей линии, полагает Ростислав Ищенко. Как пояснил политолог, до тех пор, пока украинские власти проводили дискриминационную политику только в отношении русскоязычного населения, никого на Западе это не волновало. Однако Киев этим не удовлетворился и решил закрепить такую практику в виде закона, а это означает, что ограничения будут распространяться на все нацменьшинства: и на венгерское, и на польское, и на другие.