Ещё
Помпео заявил о прогрессе в переговорах с КНДР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Помпео заявил о прогрессе в переговорах с КНДР 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP
Госсекретарь США Майк Помпео заявил в рамках общения с журналистами во вторник, что в ходе его переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном был достигнут реальный прогресс в области вопросов денуклеаризации Корейского полуострова, но путь к достижению этой цели еще долог.
Помпео также добавил, что стороны продолжают обсуждение проведения второго саммита между президентом США Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.
"Прошлой ночью я вернулся из своей поездки в Северную Корею, где мы достигли реального прогресса, у нас по-прежнему впереди долгий путь и многое нужно сделать, но теперь мы видим дорогу, на которой мы сможем достичь нашу бескомпромиссную цель — окончательную и подтверждённую денуклеаризацию Северной Кореи", — сказал Помпео журналистам.
И продолжил:
"Я хочу поблагодарить председателя Ким (Чен Ына) за время, проведенное с ним, мы обсудили целый комплекс вопросов в области взаимодействия наших стран, которые приведут нас туда (к денуклеаризации). Я ценю, что президент (Трамп) отправил меня туда. Мы находимся в стадии обсуждения того, где президент сможет встретиться с ним и где будет второй саммит".
Помпео также поблагодарил постпреда США Никки Хейли за ее работу в ООН. О том, что Хейли намерена покинуть этот пост в конце года, объявил ранее Трамп.
Последние новости
Почему через 30 лет исчезнут кладбища Братья Магомедовы из СИЗО обратились к Нурмагомедову Все прояснилось: зачем США нужен "особый статус Донбасса"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Воры в законе поделили ДНР266
Журналист пришел в дом «отравителя Скрипаля» и удивился103
С Sukhoi Superjet произошло ЧП19
«Ненавижу»: Серов об избитой телеведущей8
Раскрыты подробности военного присутствия РФ в Ливии33
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
02:22
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Происшествия Другое
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
01:14
Порошенко уличили в нарушении ПДД
В мире Украина
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
03:49
Умер последний из живших в Крыму Герой СССР
Общество
00:39
Муравьи в штанах
Общество
00:42
Литва направила России ноту протеста
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение