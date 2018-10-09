Назван возможный преемник Хейли

Bloomberg назвал возможного преемника Хейли

Отмечается, что в настоящее время Пауэлл входит в число руководителей инвестиционного банка Goldman Sachs Group, а в 2017-2018 годах была заместителем помощника Трампа по стратегическим вопросам.

Ранее Трамп высоко оценил проделанную Хейли работу, а также выразил надежду, что она вернется в его администрацию в другом качестве. Он также пообещал назвать ее преемника на посту постпреда США в ООН в течение двух-трех недель.