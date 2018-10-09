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Назван возможный преемник Хейли
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Bloomberg назвал возможного преемника Хейли 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Evan Vucci/AP
Вместо уходящей в отставку Никки Хейли постпредом США при ООН может стать бывшая советница американского президента Дональда Трампа Дина Пауэлл. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два источника.
Отмечается, что в настоящее время Пауэлл входит в число руководителей инвестиционного банка Goldman Sachs Group, а в 2017-2018 годах была заместителем помощника Трампа по стратегическим вопросам.
Ранее Трамп высоко оценил проделанную Хейли работу, а также выразил надежду, что она вернется в его администрацию в другом качестве. Он также пообещал назвать ее преемника на посту постпреда США в ООН в течение двух-трех недель.
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