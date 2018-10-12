В Германии нашли замену Меркель

CNBC назвал возможных кандидатур на пост канцлера ФРГ после Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель , власть которой все больше ослабевает, возглавляет теперь уже "хрупкое и расколотое" коалиционное правительство, отмечает CNBC.

Меркель сталкивается с сопротивлением внутри своей собственной партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС). После подобного внутриполитического кризиса уместно ставить вопрос о том, кто может возглавить правительство ФРГ вместо Ангелы Меркель, которая занимает его с 2005 года, отмечается в материале. Ее оценивали в качестве движущей силы "финансового благоразумия" в еврозоне во время кризиса, отмечает CNBC. Ее миграционная политика во время того, как Европа переживала сильнейший наплыв мигрантов и беженцев, также получила поддержку. Однако решение впустить в Германию в 2015 году более миллиона мигрантов стоило ей очень дорого, отмечает американский телеканал.

Политические проблемы Меркель побудили немецкую прессу задать вопрос, как долго канцлер ФРГ может оставаться у власти. На данный момент очевидного преемника на позиции канцлера Германии нет, но эксперты считают, что прагматичная Меркель вряд ли захочет долго оставаться у власти, говорится в материале.