СМИ нашли замену Меркель

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CNBC назвал возможных кандидатур на пост канцлера ФРГ после Меркель 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Канцлер Германии Ангела Меркель, власть которой все больше ослабевает, возглавляет теперь уже "хрупкое и расколотое" коалиционное правительство, отмечает CNBC.
Меркель сталкивается с сопротивлением внутри своей собственной партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС). После подобного внутриполитического кризиса уместно ставить вопрос о том, кто может возглавить правительство ФРГ вместо Ангелы Меркель, которая занимает его с 2005 года, отмечается в материале. Ее оценивали в качестве движущей силы "финансового благоразумия" в еврозоне во время кризиса, отмечает CNBC. Ее миграционная политика во время того, как Европа переживала сильнейший наплыв мигрантов и беженцев, также получила поддержку. Однако решение впустить в Германию в 2015 году более миллиона мигрантов стоило ей очень дорого, отмечает американский телеканал.
Политические проблемы Меркель побудили немецкую прессу задать вопрос, как долго канцлер ФРГ может оставаться у власти. На данный момент очевидного преемника на позиции канцлера Германии нет, но эксперты считают, что прагматичная Меркель вряд ли захочет долго оставаться у власти, говорится в материале.
Скорее всего, Меркель останется у власти в течение следующих 18-24 месяцев, однако не следует исключать и более резкого ухода, рассказал CNBC Квентин Пил из Королевского института международных отношений в Лондоне. Тем не менее, эксперты выдвигают небольшой список замен Меркель. Так, пост канцлера ФРГ может занять новый генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, говорится в материале. Немецкий политик разделяет практичный подход Меркель. В этом же списке министр здравоохранения Йенс Шпан, председатель фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус, а также министр обороны Урсула фон дер Ляйен, однако последняя "слишком амбициозна" по мнению членов партии, рассказал CNBC.
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