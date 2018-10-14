Ещё
Раскрыты подробности новых санкций против РФ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Европейская страна заявила о войне с Россией
Европейская страна заявила о войне с Россией

The Telegraph назвал возможные санкции ЕС в ответ на события в Солсбери 

Ведомости + ещё 52 24 минуты назад
Совет Евросоюза намерен в понедельник утвердить план новых санкций против России в связи с применением химического оружия, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании.
Эти санкции «жизненно важны», заявил глава британского МИДа Джереми Хант, слова которого приводит пресс-служба.
«В течение многих лет существовал международный запрет на применение химического оружия, но теперь он находится под угрозой после событий в Сирии и Солсбери. Теперь нам нужно провести «красную черту», которая покажет тем, кто использует это ужасное оружие, что цена будет слишком высокой», — заявил министр.
Какие именно санкции могут быть введены, в сообщении британского МИДа не уточняется. Газета The Telegraph сообщает, что речь идет о запрете на въезд в страны Евросоюза и заморозке счетов. Новые санкции, по данным издания, будут применяться в отношении руководителей разведывательных ведомство и политиков стран, которых ЕС заподозрит в применении химического оружия.
Представитель МИД Великобритании уточнил изданию, что ограничения не должны быть связаны только с Россией и событиями в Солсбери.
«Их цель — борьба с использованием химического оружия по всему миру», — сказал он.
Великобритания считает Россию причастной к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери. По данным британских властей, они были отравлены нервнопаралитическим веществом «Новичок», разработанным в СССР. Кроме того, США и Евросоюз неоднократно обвиняли власти Сирии в применении химического оружия против мирных жителей.
Ведомости: последние новости
NBC: США и Турция достигли договоренностей об освобождении пастора Брансона Сенаторы США предложили профинансировать отказ от российского газа в Европе Евросоюз обвинил Россию в нарушении международного права в ситуации с Сенцовым
Комментарии25
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В московском метро произошло задымление1
«В рюмку президента наливали воду вместо водки»35
Огромный НЛО сняли на видео46
Раскрыт дополнительный доход скандального министра598
Телеведущая откровенно рассказала о связи с Серовым9
Видео
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
00:51
Огромный НЛО сняли на видео
В мире Общество
01:09
Раскрыты подробности новых санкций против РФ
В мире
02:37
Европейская страна заявила о войне с Россией
В мире Европа
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток Армия
00:42
Массовая драка с африканцами в Курске попала на видео
Происшествия Криминал
10:02
«В рюмку президента наливали воду вместо водки»
Политика
08:50
ЧП подтвердило возросшие риски российского космоса
Наука и техника Статьи
03:10
Украина будет противостоять России на Азове
Украина В мире
10:06
Кто может получить отсрочку от армии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение