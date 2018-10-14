Раскрыты подробности новых санкций против РФ

The Telegraph назвал возможные санкции ЕС в ответ на события в Солсбери

Совет Евросоюза намерен в понедельник утвердить план новых санкций против России в связи с применением химического оружия, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства иностранных дел Великобритании

«В течение многих лет существовал международный запрет на применение химического оружия, но теперь он находится под угрозой после событий в Сирии и Солсбери. Теперь нам нужно провести «красную черту», которая покажет тем, кто использует это ужасное оружие, что цена будет слишком высокой», — заявил министр.

Какие именно санкции могут быть введены, в сообщении британского МИДа не уточняется. Газета The Telegraph сообщает, что речь идет о запрете на въезд в страны Евросоюза и заморозке счетов. Новые санкции, по данным издания, будут применяться в отношении руководителей разведывательных ведомство и политиков стран, которых ЕС заподозрит в применении химического оружия.

Представитель МИД Великобритании уточнил изданию, что ограничения не должны быть связаны только с Россией и событиями в Солсбери.

«Их цель — борьба с использованием химического оружия по всему миру», — сказал он.