Европа запланировала новые санкции для РФ

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Европа запланировала новые санкции из-за российских кибератак 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Великобритания, Нидерланды и ряд других европейских стран настаивают на введении Евросоюзом санкций в ответ на кибератаки после предполагаемых нападений хакеров из России и Китая. Об этом пишет Bloomberg.
В настоящее время в ЕС существуют системы санкций, которые применяются к нарушающим договоры о ядерном или химическом оружии или содействующим террористам государствам и лицам. Как сообщается, группа стран, в том числе Эстония, Финляндия, Латвия и Румыния, хотят создать аналогичный «пакет» для стоящих за хакерскими атаками, поскольку «злонамеренная киберактивность» проявляется все чаще.
Ограничения предлагается накладывать за нападения на информационные системы, кражу интеллектуальной собственности, а также прочую деятельность в киберпространстве, которая ведется в интересах иностранного государства. В частности, речь идет о вмешательстве хакеров в выборы.
Обычно санкции ЕС предусматривают замораживание активов компаний и частных лиц и запреты на поездки, иногда применяются и более широкие экономические меры в отношении целых стран. В данном случае инициативная группа предлагает фокусироваться на физических и юридических лицах. В то же время она считает, что должна сохраняться и возможность введения секторальных ограничений.
Bloomberg отмечает, что вопрос санкций за кибератаки обсуждается Евросоюзом еще в 2015 года, однако сейчас давление некоторых стран по этому вопросу значительно усилилось. Лидеры ЕС планируют обсудить их предложения на следующей неделе.
Ранее в октябре сообщалось, что китайская военная разведка якобы следила за американскими компаниями, в том числе Amazon и Apple, с помощью установленных в серверы чипов-шпионов.
О многочисленных кибератаках против латвийских частных компаний со стороны России заявил институт государственной безопасности Латвии. До этого Нидерланды заявили о предотвращении атаки российских хакеров и высылке четверых российских разведчиков из страны, а МИД Великобритании обвинил российскую военную разведку в организации кибератак и пообещал вместе с союзниками ответить на них.
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