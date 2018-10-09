Взрывы на Украине и другие события дня

В Кремле отреагировали на новые разоблачения по Скрипалям
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен «продолжать дискуссии» по каналам СМИ.
В порту Петербурга прогремел взрыв
Котел судна Baltic Pear на бункеровщике «Кейла» взорвался в порту Санкт-Петербурга. Все произошло в районе 07:30 9 октября в Угольной гавани.
ЧП под Черниговом связали с крушением MH-17
Сегодня утром на 6-м арсенале в городе Ичня Черниговской области Украины произошел взрыв, после чего начался пожар.
Литва направила России ноту протеста
Ранее официальный представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что Москва возмущена решением Вильнюса объявить нынешний год годом памяти одного из главарей националистического формирования «Лесные братья».
Россиян "заставят" поменять паспорта
С 2021 года Россия начнет отказываться от бумажных паспортов и переводить граждан на электронные документы.
Андреевой нашли замену на Первом канале
Кирилл Клейменов вновь сменит Екатерину Андрееву в роли ведущего программы «Время» на Первом канале.
Британия испугалась «офицеров ГРУ»
Спецслужбы Великобритании заявили главе правительства страны Терезе Мэй, что Россия якобы «хочет превратить Ливию в новую Сирию».
Украина готовит провокацию у Крымского моста
В Киеве продолжают обострять ситуацию вокруг Крымского моста. В окружении главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова предложили сопровождать боевыми кораблями грузовые суда.
Обрушение моста в Приамурье попало на видео
В сети появилось видео обрушения моста на железнодорожное полотно Транссибирской магистрали в городе Свободный.
Нурмагомедова оставят без денег
Атлетическая комиссия штата Невада (США) удерживает призовые российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова, которые он должен был получить за победу на ирландцем Конорм Макгрегором.
Кокорин и Мамаев задержаны
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева задержали за избиение чиновников и водителя.
Россияне начали забирать деньги из банков
Зампред Центробанка Василий Поздышев заявила, что в августе-сентябре в российских банках снизился объем вкладов.