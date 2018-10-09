В Sotheby's ответили на обвинения в сговоре с Бэнкси

Представители аукционного дома Sotheby's ответили на подозрения экспертов в области искусства в том, что дом якобы помог художнику Бэнкси уничтожить картину, проданную за за $1,1 млн Бэнкси тайно встроил в рамку с картиной "Девочка с воздушным шаром" шредер, который порезал произведение после того, как 5 октября на аукционе Sotheby's была сделана последняя ставка. Представитель Sotheby's в беседе с NME отверг возможность сговора.

"Мы ничего не знали об этом заранее и никак в этом не участвовали", — сказали в организации.

"Думаю, лучше всего об этом высказался наш акционер и европейский председатель Оливер Баркер: великолепный пример Бэнкси!" — заключили в аукционном доме.

Несмотря на то, что картина сильно изрезана, многие арт-эксперты и обычные любители искусства верят, что теперь она стала только дороже.