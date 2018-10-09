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В Sotheby's ответили на обвинения в сговоре с Бэнкси
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В Sotheby's ответили на обвинения в сговоре с Бэнкси 

Газета.Ru 58 минут назад
Фото: Instagram
Представители аукционного дома Sotheby's ответили на подозрения экспертов в области искусства в том, что дом якобы помог художнику Бэнкси уничтожить картину, проданную за за $1,1 млн  Бэнкси тайно встроил в рамку с картиной "Девочка с воздушным шаром" шредер, который порезал произведение после того, как 5 октября на аукционе Sotheby's была сделана последняя ставка. Представитель Sotheby's в беседе с NME отверг возможность сговора.
"Мы ничего не знали об этом заранее и никак в этом не участвовали", — сказали в организации.
"Думаю, лучше всего об этом высказался наш акционер и европейский председатель Оливер Баркер: великолепный пример Бэнкси!" — заключили в аукционном доме.
Несмотря на то, что картина сильно изрезана, многие арт-эксперты и обычные любители искусства верят, что теперь она стала только дороже.
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