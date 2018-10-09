Ещё
Украина составила список церквей для захвата
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым

Украина составила список церквей Московского патриархата для захвата 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские власти составили перечень церквей, которые в рамках получения автокефалии будут захвачены у Украинской православной церкви Московского патриархата, заявил общественный деятель провозглашенной ДНР Павел Губарев.
По его словам, он получил список от источников в Киеве. Начать захват храмов Украина планирует 14 октября — на праздник Покрова, который совпадает с днем УПА, сообщил он на своей странице «ВКонтакте».
Он также приложил список объектов, на которые претендует «Киевский патриархат». Перечень возглавляет Киево-Печерская Лавра, Феофановский скит в Киеве, Онуфриев монастырь и Храм Успения Богородицы во Львове и еще 19 объектов.
Он добавил, что в списке «почему-то указаны объекты, находящиеся в Крыму».
«И там говорят провокации?» — задался Губарев вопросом.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Киев будет «украинизировать» храмы Московского патриархата.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
СМИ: Трамп отправил Никки Хейли в отставку Названо число проехавших за неделю по Крымскому мосту грузовиков Порошенко трижды нарушил ПДД во время визита в Одесскую область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию ждет изменение Конституции374
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым115
Раскрыта необычная сделка «отравителей Скрипалей»91
Путин получил необычный подарок на день рождения34
«Зрители от нее отказались»14
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
02:22
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Происшествия Автоспорт
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
01:14
Порошенко уличили в нарушении ПДД
В мире Украина
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
03:49
Умер последний из живших в Крыму Герой СССР
Общество
00:39
Муравьи в штанах
Общество
00:42
Литва направила России ноту протеста
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение