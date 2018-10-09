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Хейли отказалась бросать вызов Трампу
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Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым

Хейли заявила, что не будет участвовать на президентских выборах 2020 года 

РИА Новости + ещё 1 43 минуты назад
Фото: © AFP 2018 / Eduardo Munoz Alvarez
Никки Хейли, которая уходит с поста постпреда США при ООН в конце года, заявила, что не будет бросать вызов действующему главе государства Дональду Трампу на президентских выборах 2020 года, сообщило агентство Рейтер.
По словам Хейли, она не только не будет баллотироваться, но и будет агитировать за Трампа.
Действующие президенты США лишь изредка сталкиваются с оппозицией в собственной партии при попытке переизбраться на второй срок, хотя это не является из ряда вон выходящим событием. В последний раз подобное произошло в 1992 году, когда Пэт Бьюкенен безуспешно пытался добиться номинации Республиканской партии в обход действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. Буш без труда победил Бьюкенена на праймериз, но проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.
СМИ не раз писали о возможных президентских амбициях Хейли, которая в прошлом избиралась губернатором Южной Каролины.
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