Хейли отказалась бросать вызов Трампу

Хейли заявила, что не будет участвовать на президентских выборах 2020 года

По словам Хейли, она не только не будет баллотироваться, но и будет агитировать за Трампа.

Действующие президенты США лишь изредка сталкиваются с оппозицией в собственной партии при попытке переизбраться на второй срок, хотя это не является из ряда вон выходящим событием. В последний раз подобное произошло в 1992 году, когда Пэт Бьюкенен безуспешно пытался добиться номинации Республиканской партии в обход действовавшего президента Джорджа Буша-старшего . Буш без труда победил Бьюкенена на праймериз, но проиграл выборы демократу Биллу Клинтону

СМИ не раз писали о возможных президентских амбициях Хейли, которая в прошлом избиралась губернатором Южной Каролины.