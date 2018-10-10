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Трамп назвал кандидата на место Хейли
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Трамп высказался о кандидатах на место Хейли 

Газета.Ru + ещё 105 1 час назад
Фото: Reuters
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал рассмотреть кандидатуру Дины Пауэлл на должность постпреда страны при ООН, передает Reuters.
По словам главы государства, в выборе подходящей кандидатуры на этот пост ему поможет нынешний постпред страны в ООН Никки Хейли.
При этом президент также выразил сожаление в связи с тем, что не может назначить на эту должность свою дочь Иванку. Трамп объяснил, что из-за подобного назначения его могли бы обвинить в продвижении членов семьи на высокопоставленные должности.
Ранее сообщалось, что вместо уходящей в отставку Никки Хейли постпредом США при ООН может стать бывшая советница американского президента Дональда Трампа Дина Пауэлл.
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