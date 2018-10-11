В Киеве назвали плюсы отсутствия горячей воды

Жителям Киева удалось сэкономить с начала мая от 1,5 до 3,6 тысячи гривен благодаря отсутствию горячей воды. Об этом заявил заместитель главы администрации города Петр Пателеев, пишет «Украинская правда».

При этом он отметил, что люди все равно грели воду на газовых или электронных плитах и платили за газ или электричество. «Если человек потребляет в среднем 2-3 кубометра в месяц, то семья из трех человек, которая с мая была без горячей воды, сэкономила 3-3,6 тысячи гривен. Киевляне, которые остались без горячей воды с августа (Оболонь, Троещина, часть Подола) — сэкономили 1,5 тысячи гривен», — сказал Пателеев.

По словам чиновника, подачу горячей воды возобновят после утверждения судом соглашения между «Нафтогазом» и «Киевтеплоэнерго». Пателеев отметил, что Киев вернет «Нафтогазу» 2,3 миллиарда гривен долгов, но не будет платить штрафы и пенни.

Ранее 5 октября Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, что горожане вынуждены обходиться без горячей воды, поскольку работа центрального водоснабжения зависит от поставок газа, с которыми возникли трудности. «Вот говорят, что Кличко закрутил краны и отключил горячую воду. Простите, я снова начинаю шутить. Что нужно, чтобы холодная вода стала горячей? Подогреть. А чем мы греем воду? Газом. А газа нам сейчас не дают», — сказал он.