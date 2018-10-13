Кличко предложил отказаться от горячей воды в Киеве

Кличко предложил полностью отказаться от горячей воды в Киеве

Возможность отказа от централизованного горячего водоснабжения рассматривают сейчас власти Киева. По словам мэра столицы Виталия Кличко, эксперты сейчас все подсчитывают, поскольку "достаточно дорого подогревать, транспортировать воду, содержать сети".

При этом Кличко назвал Киев единственным городом в Восточной Европе, где есть централизованное горячее водоснабжение, пишет ТАСС . По его словам, в Европе или США тепловодоснабжение — это "котельные, бойлерные, которые находятся в отдельных домах или квартирах", рассказал мэр жителям столицы.

Еще одним важным аргументом в пользу отказа от горячей воды, Кличко считает, что "локальная теплогенерация намного эффективнее, чем потери, которые происходят по пути при центральном теплоснабжении".

Отмечается, что специальная комиссия сейчас изучает вопрос централизованного горячего водоснабжения Киева и возможность отказа от него. В ближайшее время будут обнародованы итоги, "чтобы переходить на более эффективное средство, но пока живем в тех условиях, которые нам достались в наследство", отметил Кличко.

Кстати, Киев не единственный город, где есть централизованное горячее водоснабжение. На Украине оно работает во всех крупных городах и ряде населенных пунктов.