Танцы на костях: в Польше громят советские мемориалы

На юго-западе Польши вандалы осквернили могилы советских солдат

Кладбище советских солдат в городе Еленя-Гура в Нижнесилезском воеводстве на юго-западе Польши было осквернено неизвестными, сообщил РИА «Новости» Ежи Тыц, руководитель общественной организации «Курск», которая занимается восстановлением советских мемориалов.

«Я сегодня узнал, что на кладбище, где похоронены советские солдаты, погибшие во время боев за Польшу, разбиты надгробия», — рассказывает он.

По информации, которую приводит в своем фейсбуке журналист из Еленей-Гуры Марек Маркевич,

неизвестные разрушили более 20 мемориалов.

«Полная дикость и варварство! Была разрушена 21 могила советских солдат, которых похоронили на Старом кладбище. Нет слов!» — возмутился журналист.

В последнее время осквернения памятников погибшим советским солдатам и жертвам Второй мировой войны в Польше происходят особенно часто. От рук вандалов недавно пострадали памятник Благодарности Красной армии в Ольштыне, памятник сожженной нацистами синагоге в городе Зелена-Гура , памятник советским воинам в Миколине.

В середине сентября в Польше неизвестные пытались взорвать первый послевоенный монумент советским солдатам, который был установлен в 1945 году в память о воинах, погибших при форсировании Одера. Мемориал находится возле деревни Миколин на западе страны. При попытке совершения детонации вандалы использовали самодельную бомбу. Об этом также сообщили в «Курске».

По словам Ежи Тыца, злоумышленники планировали совершить взрыв в ночь на 13 сентября. Они даже успели заложить большую банку с газом весом примерно 12 кг и объемом около 20 л у подножия монумента.

«Для меня это террористы или бандиты», — заявил Тыц.

В сражении, которому посвящен монумент, погибли более 40 тыс. солдат и офицеров, переходивших через Одер. Памятник уже подвергался нападкам вандалов, которые оставили на нем антироссийские надписи и украли некоторые его металлические детали. Его реставрация после предыдущего нападения, средства на которую выделили энтузиасты «Курска», завершилась только в прошлом году.

Ждать реакции официальных властей на подобные инциденты смысла нет, поскольку минувшей осенью в Польше вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, в соответствии с которыми предполагается снос советских памятников. Согласно данным Института национальной памяти Польши, демонтажу подлежат порядка 450 памятников по всей стране, большую часть из которых составляют мемориалы солдатам Красной армии.

По закону эти памятники должны быть убраны из общественных мест в течение года. Впрочем, на кладбища и места захоронений это правило не распространяется.

После принятия этого закона 20 февраля по решению депутатов горсовета города Лидзбарк-Варминьский (Варминьско-Мазурское воеводство) был демонтирован памятник благодарности Красной армии, установленный в 1949 году.

Уже в первом полугодии 2018 года Польша вышла в лидеры по количеству актов вандализма в отношении советских памятников. По словам заместителя министра обороны России Павла Попова, в республике зафиксировано 33 подобных случая.

«В 2018 году существенно возросло количество актов вандализма в отношении памятников советским воинам в Восточной Европе, прежде всего в Польше», — отметил Попов.

Он уточнил, что из этих 33 случаев вандализма, 26 — демонтаж памятников. В то же время в Чехии было отмечено пять случаев, а в ФРГ — лишь один.

«Представительства министерства обороны по организации военно-мемориальной работы за рубежом совместно с сотрудниками российских консульских учреждений на регулярной основе осуществляют мониторинг состояния советского историко-мемориального наследия в странах пребывания. По всем фактам вандализма направляются официальные ноты в органы соответствующих стран», — уточнил замминистра.

Похожая ситуация, отмечает чиновник, наблюдается и в Болгарии, где «памятники воинам Красной армии регулярно подвергаются актам вандализма, большая часть воинских погребений находится в неудовлетворительном состоянии». Он также обратил внимание на «наличие серьезных неточностей находящихся на погребении данных».

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, в Польше ведется война с памятниками и «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи».

Его, в частности, возмутила ситуация со сносом памятника воинам-освободителям в Польше.

«С возмущением узнали об очередном акте государственного вандализма, — подчеркивается в официальном заявлении ведомства. — Польские власти продолжают демонстрировать историческое беспамятство, цинично расправляясь с советским мемориальным наследием в Польше».

В МИДе также назвали лицемерной и кощунственной «борьбу с памятниками тем, кто спасал польскую землю и народ от тотального истребления и кто уже никогда не сможет постоять за себя». В министерстве напомнили Варшаве о необходимости «неукоснительно соблюдать» договоры в военно-мемориальной сфере.