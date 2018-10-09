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В Сети высмеяли «защитный костюм» депутата Рады
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В Сети высмеяли «защитный костюм» депутата Рады от «российской атаки» 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: аккаунт Iryna Gerashchenko в Facebook
Пользователи твиттера высмеяли внешний вид депутата Рады Алексея Гончаренко, приехавшего на заседание ПАСЕ в резиновых перчатках.
Во время выступления на заседании Парламентской ассамблеи народный избранник надел зеленые резиновые перчатки. Таким образом Гончаренко планировал "защититься от возможной химической атаки" со стороны России, пишет Newsone.
Новый образ политика не оставил пользователей социальных сетей равнодушными.
"Прибыл в ПАСЕ туалеты драить! Надо было под цвет галстука подобрать", — дал совет Гончаренко @Wlastka.
"А вантуз где? Непорядок…", — упрекнул депутата @iamsimplytroll.
"И без кастрюли?", — поинтересовались в комментариях.
"А что он в ПАСЕ делает? Кто туда приглашает клоунов?", — написал один из пользователей твиттера.
"Вышиванку бы надел, дурень, она же как оберег — от всего спасет", — посоветовал @evg_dmn.
"Позорище", — заключил @Roma_Who.
После выступления Гончаренко ведущая заседания заявила, что в ПАСЕ "не стоит одеваться, как на театральной сцене".
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