В Белоруссии рассказал о поимке десятков боевиков

За четыре года в Белоруссии были выявлены 68 боевиков и пособников терроризму, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Он уточнил, что 24 из них находились в розыске.
«Для выявления в миграционном потоке лиц, подозреваемых в причастности к террористическим организациям, активно применяется система «профилей риска»», — отметил глава МИД.
По его словам, ситуация в области борьбы с терроризмом в стране остаётся стабильной и контролируемой, однако, из-за её транзитного географического положения, она сталкивается со множеством вызовов и угроз, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что белорусские полицейские задержали иностранного гражданина, который находился в розыске по линии Интерпола. Его подозревают в причастности к террористической деятельности.