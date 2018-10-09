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В Белоруссии рассказал о поимке десятков боевиков
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Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым
Появилось видео инцидента у Кремля с Золотовым

МИД Белоруссии рассказал о поимке десятков боевиков 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: globallookpress.com
За четыре года в Белоруссии были выявлены 68 боевиков и пособников терроризму, сообщил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Он уточнил, что 24 из них находились в розыске.
«Для выявления в миграционном потоке лиц, подозреваемых в причастности к террористическим организациям, активно применяется система «профилей риска»», — отметил глава МИД.
По его словам, ситуация в области борьбы с терроризмом в стране остаётся стабильной и контролируемой, однако, из-за её транзитного географического положения, она сталкивается со множеством вызовов и угроз, передаёт РИА Новости.
Ранее News.ru писал, что белорусские полицейские задержали иностранного гражданина, который находился в розыске по линии Интерпола. Его подозревают в причастности к террористической деятельности.
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