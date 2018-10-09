Порошенко уличили в нарушении ПДД

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Украинские СМИ уличили Порошенко в нарушении правил дорожного движения 

РИА Новости + ещё 4 45 минут назад
Севший за руль автомобиля президент Украины Петр Порошенко нарушил сразу три пункта правил дорожного движения, выяснил "24 телеканал".
Ранее глава Украины прокатил премьер-министра Болгарии Бойко Борисова по Одесской области, однако украинские СМИ уличили его в незнании или намеренном игнорировании правил дорожного движения.
Сев за руль, президент не включил "поворот" и не пристегнулся, отмечает телеканал. Кроме того, за чертой города Порошенко не включил ближний свет фар, как того требует украинское законодательство с 1 октября.
Сотрудники правоохранительных органов на нарушение президентом ПДД никак не отреагировали.
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