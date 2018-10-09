Лукашенко поддержал идею реформирования ОБСЕ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддерживает личную устремленность генерального секретаря ОБСЕ "на реформирование организации и придание ей большей роли в решении международных проблем". Это абсолютно созвучно с мнением официального Минска , его оценками роли и места ОБСЕ в современном мире. Об этом белорусский лидер заявил сегодня, 9 октября, на встрече с руководителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томасом Гремингером , передает пресс-служба главы государства.

Целью нынешнего визита европейского гостя является участие в международной конференции "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", а также обсуждение текущего состояния отношений между Беларусью и ОБСЕ и их дальнейшего развития.

Президент РБ дал понять, что европейская организация может рассчитывать на поддержку в проведении мероприятий по линии ОБСЕ в белорусской столице. Лукашенко также особо подчеркнул, что Беларусь как и прежде выступает за диалог. В этом сложном и противоречивом мире, отметил президент РБ, именно "диалог является главным средством общения между народами, лидерами государств, государствами вообще".

И то, что сегодня в белорусской столице стартует антитеррористическая конференция, по мнению президента, "очень сильный сигнал для региона". Он выразил уверенность, что это мероприятие, которое проходит в РБ впервые, станет знаковым событием и займет достойное место в истории развития не только ОБСЕ. Глава государства подчеркнул важность тематики предстоящей дискуссии, которая посвящена предотвращению и борьбе с терроризмом в цифровую эпоху.

"Мы собрались для обсуждения важнейшей проблемы, которая сегодня стоит перед человечеством. Терроризм, киберпреступность, торговля людьми, нелегальная миграция — это все то, что сегодня очень беспокоит страны мира, и особенно страны нашего региона. Они прежде всего страдают от проявлений подобных нечеловеческих действий", — сказал президент.

Он напомнил, что в ближайшее время Минск также будет принимать встречу Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Президент заверил генсека ОБСЕ, что Беларусь, "как и прежде, будем всегда стремиться к тому, чтобы сыграть большую роль в урегулировании конфликтов, которые, к сожалению, присутствуют на Евразийском континенте".

"Двери Беларуси и ее столицы для вас всегда открыты. Мы готовы сделать больше для безопасности на нашем континенте", — резюмировал глава государства, обращаясь к Томасу Гремингеру.

Генеральный секретарь, в свою очередь, поблагодарил руководство страны за огромный вклад в работу ОБСЕ. Он, в частности, отметил, что Минск является площадкой для встреч Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. "Вы предоставляете организационную поддержку заседаниям этого важного формата, но вы также оказываете очень важную политическую поддержку, — сказал он. — Беларусь относится к редкой группе стран, которая занимается строительством мостов. И это особенно важно сейчас, когда разногласия между Востоком и Западом только усиливаются".