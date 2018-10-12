РПЦ оценила решение Константинополя по Украине

Легойда назвал решение Константинополя беспрецедентным и антиканоническим

Константинопольский патриархат совершил "беспрецедентное антиканоническое действие", вступив в каноническое общение с раскольниками и с отлученным от Церкви, заявил в четверг в своем телеграм-канале глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

Синод Константинопольского патриархата, как стало известно в четверг, принял решение о снятии анафемы с глав двух неканонических церковных структур на Украине — самопровозглашенного "патриарха Киевского" Филарета Денисенко, преданного анафеме Русской православной церковью в 1997 году, и Макария Малетича (Украинская автокефальная православная церковь). Константинополь также заявил о своих правах на Украину и аннулировал обязательство исторического письма 1686 года, которое давало право Московскому патриарху назначать митрополита Киевского.

"Константинопольским патриархатом совершено беспрецедентное антиканоническое действие, являющееся попыткой разрушения основ православного канонического строя. Иначе нельзя оценить заявление Константинополя о вступлении в каноническое общение с раскольниками и с лицом, отлученным от Церкви", — отметил Легойда.

"Надлежащую оценку этого деяния", по его словам, даст Священный синод Русской православной церкви на ближайшем заседании 15 октября в Минске.

В мае 1992 года архиерейский собор Украинской православной церкви сместил Филарета Денисенко с должности предстоятеля, а в июне того же года уже собор РПЦ лишил его сана. Тот в ответ отказался подчиняться решениям и самовольно создал неканоническую структуру — "Киевский патриархат", который не признается всеми поместными православными церквами. В 1997 году РПЦ предала Филарета анафеме.

Другая церковная структура, о которой идет речь в решении синода Константинопольского патриархата, — Украинская автокефальная православная церковь — была создана ранее, в 1920 году, на волне националистических настроений на Украине. В годы советской власти она неоднократно распускалась и возрождалась, в своем нынешнем виде УАПЦ существует с 1989 года. Самопровозглашенные церковные структуры до сих пор не признавались каноническими ни одной из поместных православных церквей мира.