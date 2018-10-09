Ещё
Родственник Гитлера дал характеристику Меркель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Родственник Гитлера дал характеристику Меркель 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Три внучатых племянника Адольфа Гитлера проживают в США под другой фамилией на острове Лонг-Айленд в штате Нью-Йорк, с одним из них побеседовали журналисты Bild.
Самый старший из них, Александр Стюарт-Хьюстон согласился дать интервью, пишет «Регнум».
Его отец Уильям-Патрик Гитлер эмигрировал из Германии в 1939 году, сменил фамлию на Стьюарт-Хьюстон и умер в 1987 году. Сын называет его хорошим человеком и защищает отца, поскольку того обвиняют в оппортунизме.
Александру сейчас 68 лет, он холост, работал врачом-психотерапевтом с ветеранами войны. Ни его пациенты, ни соседи не в курсе его настоящих родственных связей.
Стьюарт-Хьюстон читает новости о Германии и полагает, что Ангела Меркель — умный политик. Также родственник Гитлера признается, что не хочет иметь ничего общего с немецкими неонацистами.
Ранее сообщалось, что однофамилец Гитлера подал заявку на пост мэра в Перу.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Названо число проехавших за неделю по Крымскому мосту грузовиков Лукашенко пообещал в случае войны раздать оружие каждой семье Британия испугалась «офицеров ГРУ», «Калибров» и С-300 в Ливии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП под Черниговом связали с крушением MH-1775
Галкину приписали роман с известной телеведущей49
Андреевой нашли замену на Первом канале126
Украина готовит провокацию у Крымского моста99
Литва направила России ноту протеста49
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
00:39
Муравьи в штанах
Общество
00:42
Литва направила России ноту протеста
В мире Политика
01:19
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Общество
00:38
Раскрыт секрет популярности С-400 за рубежом
Армия Оружие
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение