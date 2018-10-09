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Польша пересчитает сумму репараций от Германии
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Польша пересчитает сумму репараций от Германии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Варшава намерена пересчитать потери во время Второй мировой войны и предъявить Берлину претензии по репарациям, заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик.
«Отчет, который был сделан после войны — в 1947 году — оценивал наши потери на почти 50 миллиардов тогдашних долларов, и получается сумма в почти 850 миллиардов долларов. Но это сумма старая, которая выходит из старого отчета о военных потерях», — сказал Мулярчик, передает РИА «Новости».
По его словам, власти Польши «должны применить новые методы подсчета», подчеркнув, что в вопросе репараций Германия «70 лет использует тактику прятанья головы в песок».
Ранее Муларчук заявил, что польские власти требуют от Германии выплаты 850 млрд долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну. Кроме того, Варшава также хочет добиться репараций за ущерб во время Второй мировой войны от Москвы.
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