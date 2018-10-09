Польша пересчитает сумму репараций от Германии

Варшава намерена пересчитать потери во время Второй мировой войны и предъявить Берлину претензии по репарациям, заявил глава парламентского комитета по вопросам выплаты репараций Аркадиуш Мулярчик.

«Отчет, который был сделан после войны — в 1947 году — оценивал наши потери на почти 50 миллиардов тогдашних долларов, и получается сумма в почти 850 миллиардов долларов. Но это сумма старая, которая выходит из старого отчета о военных потерях», — сказал Мулярчик, передает РИА «Новости».

По его словам, власти Польши «должны применить новые методы подсчета», подчеркнув, что в вопросе репараций Германия «70 лет использует тактику прятанья головы в песок».

Ранее Муларчук заявил, что польские власти требуют от Германии выплаты 850 млрд долларов в качестве репараций за Вторую мировую войну. Кроме того, Варшава также хочет добиться репараций за ущерб во время Второй мировой войны от Москвы.