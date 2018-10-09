В ЧП под Черниговом обвинили Россию

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Министр инфраструктуры Украины обвинил Россию в пожарах на военных складах 

RT на русском + ещё 3 42 минуты назад
Фото: Youtube
Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Россия виновата в пожарах на военных складах в Черниговской области.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Что общего между войной в Приднестровье, Грузии… вмешательствах в выборах по всему миру? Как и взрывами на украинских складах? Ответ один: Россия-Москва-Кремль», — написал он.
Паника на Украине: взорвался военный склад
Ранее на одном из крупнейших военных складов Украины, расположенном в Черниговской области, начался пожар. По факту инцидента возбуждено уголовное дело «Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершённое в условиях особого периода, кроме военного положения». При этом СБУ не исключает версии о диверсии на складах под Черниговом.
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