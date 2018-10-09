Ещё
В ФРГ предложили отменить визы для молодых россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В бундестаге предложили отменить визы для молодых россиян 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: Reuters
Депутат бундестага Дирк Визе предложил отменить визовый режим для российских граждан младше 25 лет.
Визе, который также является координатором правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией, Центральной Азией и странами Восточного партнёрства, считает, что вопреки сложностям в политике «по небольшим вопросам» в сотрудничестве Германия и Россия движутся вперёд.
«Нам следует подать сигнал молодым жителям России. Именно поэтому я выступаю за то, чтобы предоставить россиянам, которые младше 25 лет, возможность въезжать в Европу без визы», — сказал он в интервью газете Saarbrücker-Zeitung.
По словам немецкого политика, это может помочь «избавиться от предрассудков о Европе и Германии» и будет способствовать школьным и студенческим обменам.
Ранее депутат бундестага Беатриса фон Штор призвала улучшить отношения Германии и России.
RT на русском: последние новости
Министр инфраструктуры Украины обвинил Россию в пожарах на военных складах В Совфеде прокомментировали слова Порошенко о планах России «вмешаться в выборы» В МИД назвали цель обвинений России в кибератаках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
В ЧП под Черниговом обвинили Россию195
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Крым побил рекорд Украины
Звезда «Кухни» сбил человека в Москве24
Видео
00:45
В ЧП под Черниговом обвинили Россию
В мире Украина
00:32
Опубликованы фото ЧП в Жуковском
Происшествия
00:45
На Украине нашли «отца» пожара на военном складе
Украина В мире
00:43
Шаляпин о Виталине: «Она очень опытная»
Шоу-бизнес
25:30
Пока вы спали: Новое проклятие РФ — нефть по $35
Общество
01:19
Украинцы чуть не подрались в эфире «России 1»
Общество
00:38
Раскрыт секрет популярности С-400 за рубежом
Армия Оружие
02:37
МИД России вручил ноту послу Нидерландов
Политика
00:31
Юнкер передразнил Терезу Мэй
В мире
01:42
Нетаньяху примет вице-премьера России Акимова
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение