В ФРГ предложили отменить визы для молодых россиян

В бундестаге предложили отменить визы для молодых россиян

Депутат бундестага Дирк Визе предложил отменить визовый режим для российских граждан младше 25 лет.

Визе, который также является координатором правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией , Центральной Азией и странами Восточного партнёрства, считает, что вопреки сложностям в политике «по небольшим вопросам» в сотрудничестве Германия и Россия движутся вперёд.

«Нам следует подать сигнал молодым жителям России. Именно поэтому я выступаю за то, чтобы предоставить россиянам, которые младше 25 лет, возможность въезжать в Европу без визы», — сказал он в интервью газете Saarbrücker-Zeitung.

По словам немецкого политика, это может помочь «избавиться от предрассудков о Европе и Германии» и будет способствовать школьным и студенческим обменам.

Ранее депутат бундестага Беатриса фон Штор призвала улучшить отношения Германии и России.