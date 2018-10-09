Украина закрыла воздушное пространство на границе с РФ

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В районе горящего арсенала под Черниговом закрыли воздушное пространство 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ДСНС України
В районе горящего склада боеприпасов в Черниговской области закрыто воздушное пространство, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
«В 03.40 9 октября в ГСЧС поступила информация о пожаре и взрывах на территории шестого арсенала министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области. … С 04.22 закрыто воздушное пространство в радиусе 20 км, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено», — говорится в сообщении, передает ТАСС.
По данным Генштаба ВС Украины, интенсивность взрывов на складах в Черниговской области составляет два-три взрыва в секунду, передает РИА «Новости».
В настоящее время начал работу оперативный штаб, подняты по тревоге подразделения ГСЧС, Нацполиции и Нацгвардии Украины. К месту происшествия направлены 220 человек личного состава и 60 единиц техники ГСЧС Украины, также в район скоро прибудут усиленные наряды Нацполиции и Нацгвардии из Киева — 150 и 100 человек соответственно.
Премьер-министр Владимир Гройсман написал в Twitter, что тоже отправляется в зону ЧП.
Как сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, данных о пострадавших после взрыва на военном складе пока нет, однако в готовность приведены медицинские самолет и вертолет, а также два самолета АН-32П.
Кроме того, из опасного района эвакуированы около 10 тыс. человек. Развернуты 18 приемных пунктов эвакуации.
Отметим, что это не первый подобный инцидент на Украине за последние годы. В частности, взрывы на военных складах происходили в Старой Николаевке Донецкой области, в Балаклее Харьковской области, у поселка Калиновка Винницкой области.
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