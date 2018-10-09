Порошенко обвинил Россию в поджоге военного склада

Российская диверсия рассматривается в качестве основной причины пожара на военном складе Министерства обороны около города Ичня Черниговской области. Об этом агентству «Интефракс-Украина» сообщили в пресс-службе президента Украины Петра Порошенко.

«Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины, Военной прокуратуры является диверсия», — заявил украинский лидер.

Он отметил, что необходимо изучить «этот опыт» для предотвращения следующих атак противника.

Порошенко назвал две другие вероятные причины возникновения пожара. По его словам, на складе могли быть нарушены правила пожарной безопасности и хранения боеприпасов. Также рассматривается версия умышленного поджога с целью сокрытия недостатка вооружения.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян и вице-премьер Вячеслав Кириленко возложили ответственность за взрывы на Москву. Они связали взрывы с вопросом о предоставлении автокефалии для Украинской церкви. В ДНР отметили, что пожар на складе произошел в тот момент, когда в ходе расследования обстоятельств крушения малайзийского «Боинга» над Донбассом от Киева потребовали документацию на комплексы «Бук».

Пожар и взрывы на военном арсенале начались утром 9 сентября. В связи с пожаром и взрывами уже эвакуированы более 10 тысяч человек. В радиусе 20 километров от ЧП введена бесполетная зона, движение железнодорожного и автомобильного транспорта приостановлено.