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Порошенко нашел «российский след» в пожаре на арсенале
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Порошенко нашел «российский след» в пожаре на арсенале в Черниговской области 

ТАСС + ещё 23 2 часа назад
Фото: ТАСС
Президент Украины Петр Порошенко дал понять, что считает Россию причастной к чрезвычайному происшествию на военных складах в Черниговской области, где во вторник возник пожар и произошла детонация хранившихся там боеприпасов.
"Учитывая близость к российской границе, не случайно, что основной версией Службы безопасности Украины и военной прокуратуры является диверсия", — сказал он на совещании с руководством силовых ведомств страны. Кроме того, президент, чьи слова приводит пресс-служба, особо акцентировал внимание на том, что одновременно произошел подрыв трех складов, "а через 20 минут после этого одновременно взрываются еще шесть складов", на которых хранился боекомплект для реактивных систем залпового огня. По его мнению, эта ситуация "требует тщательного расследования".
Порошенко отметил, что должны быть проведены проверки всех, кто обеспечивал охрану части в ночь, когда произошли взрывы.
"Чтобы мы сегодня полностью и тщательно изучили этот опыт для того, чтобы не допустить повторения атаки диверсионно-разведывательных групп противника", — заявил он.
В ночь на вторник на арсенале в районе населенного пункта Ичня Черниговской области Украины начался пожар и взрывы боеприпасов. По данным областной администрации, около 60 человек обратились за врачебной помощью из-за отравления продуктами горения. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что зона вероятного поражения составляет около 16 км, в нее попадают около 30 населенных пунктов, уже эвакуировано более 12 тыс. человек. В радиусе 20 км над Ичней закрыто воздушное пространство.
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