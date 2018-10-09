Британия испугалась «офицеров ГРУ», «Калибров» и С-300 в Ливии

Как пишет Sun, ссылаясь на высокопоставленный источник в британском правительстве, спецслужбы считают, что глава российского государства Владимир Путин якобы намерен «хочет превратить эту североафриканскую страну в „свою новую Сирию“. При этом в качестве главной цели России британские спецслужбы называют „контроль над крупнейшим маршрутом нелегальной миграции в Европу“.

Издание утверждает, что на востоке Ливии уже находятся „десятки офицеров российской военной разведки ГРУ и ее спецназа“. Они прибыли в страну „для обучения и поддержания канала связи“, пишет газета, добавляя, что российская сторона поддерживает главу Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара и „снабжает его войска тяжелой техникой“, передает РИА „Новости“

Sun заявила, что российские военные базы уже действуют в Тобруке и Бенгази. По версии газеты, в качестве прикрытия используется ЧВК Вагнера, у которой „там уже есть форпосты“.

Кроме того, Sun даже без ссылок на источники пишет о ракетах „Калибр“ и комплексах С-300, которые якобы уже находятся в Ливии.

По мнению газеты, если Россия получит контроль над ливийской береговой линией, „это может вызвать новую волну мигрантов, пересекающих Средиземное море“.

Как утверждает источник издания, „то, что Путин делает в Ливии, в точности соответствует тактике, которую он раньше применял в Сирии и Крыму“. По словам источника, Путин использует „для максимального влияния“ на Запад „неконтролируемое пространство“.

Источник подчеркивает уязвимость Европы не только для миграционных потоков, но и для нефтяного кризиса.

Глава международного комитета британского парламента Том Тагендхэт назвал эти сообщения „крайне тревожными“ и потребовал от британского руководства ответить на угрозу. Тагендхэт заявил, что якобы существующие планы России „открыть новый фронт против Запада“ в Ливии „не должны удивлять“.

Напомним, британское издание Sunday Times сообщило, что военное командование Соединенного Королевства якобы готово „выключить в Кремле свет“, оставив Москву без электроэнергии, если Россия вдруг решит напасть на Ливию или одну из стран Запада.

Посольство России указывало, что в британских СМИ имеет место не „свободная общественная дискуссия“, как утверждает Лондон, а „злоупотребление свободой слова в ущерб читателю“.