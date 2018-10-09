Лондон: Путин «хочет превратить Ливию в новую Сирию»

СМИ: в Лондоне считают, что Путин «хочет превратить Ливию в новую Сирию»

Британские спецслужбы заявили премьеру Терезе Мэй , что Россия "хочет превратить Ливию в новую Сирию " и использовать свое присутствие там для влияния на Запад, пишет британская газета Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в британском правительстве. Глава международного комитета британского парламента Том Тагендхэт назвал эти сообщения "крайне тревожными" и потребовал от британского руководства ответить на угрозу.

По данным газеты, руководители британских спецслужб заявили Мэй, что российский президент Владимир Путин "хочет превратить эту североафриканскую страну в "свою новую Сирию", и главная цель Москвы — захватить контроль над крупнейшим маршрутом нелегальной миграции в Европу".

Sun пишет, что "десятки офицеров российской военной разведки ГРУ и ее спецназа уже находятся в восточной Ливии, первоначально прибыв сюда для обучения и поддержания канала связи". Москва поддерживает главу Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара и "снабжает его войска тяжелой техникой", пишет издание.

"Две российские военные базы уже действуют в прибрежных городах Тобрук и Бенгази, используя как прикрытие российскую частную военную компания Вагнера, у которой там уже есть форпосты", — утверждает газета.

Издание также пишет, не приводя оснований для таких утверждений и источников информации, что "в Ливии уже, как считается, размещены разрушительные российские противокорабельные ракеты "Калибр" и современные системы ПВО С-300".

"Если Москва захватит контроль над береговой линией страны, это может вызвать новую волну мигрантов, пересекающих Средиземное море", — пишет Sun со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве.

"То, что Путин делает в Ливии, в точности соответствует тактике, которую он раньше применял в Сирии и Крыму. Он видит неконтролируемое пространство и использует его для максимального влияния на Запад. При этом мы крайне уязвимы как для миграционных потоков, так и для нефтяного кризиса, которые может вызвать Ливия", — сказал собеседник газеты.

Глава международного комитета британского парламента потребовал от правительства реакции на "российскую угрозу".