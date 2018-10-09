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Миллионам египтян грозит штраф за неявку на выборы
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Миллионам египтян грозит штраф за неявку на выборы 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Национальная избирательная комиссия Египта завершает подготовку списков избирателей, не проголосовавших на выборах президента в марте этого года, для передачи этих списков в генеральную прокуратуру, сообщила газета "Аль-Ватан".
По информации издания, передача списков в прокуратуру осуществляется для последующего взыскания штрафа в размере 500 египетских фунтов (28 долларов США) с каждого гражданина, не пришедшего на избирательный участок без уважительной причины.
"Избирком обязан исполнять закон, штраф не является нововведением, он относится ко всем выборам", — сказал "Аль-Ватан" глава избиркома Лашин Ибрагим.
По информации избирательной комиссии, на выборы не явились 34 миллиона 823 тысячи избирателей из почти 60 миллионов, внесенных в списки. Таким образом явка составила чуть более 41 процента.
В то же время, издание указывает, что ранее до взыскания штрафов из-за неявки на выборы дело не доходило ввиду слишком большого числа нарушителей.
Действующий президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси получил в ходе голосования на выборах главы государства около 22 миллионов голосов избирателей, что составило 97% от общего числа проголосовавших.
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