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Литва выразила протест России
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Литва выразила протест России и вызвала нашего посла в свой МИД 

Вести.Ru 35 минут назад
Всему виной — заявление российских дипломатов об одном из так называемых "Лесных братьев". Останки главаря литовского националистического формирования Адольфаса Раманаускаса накануне торжественно перезахоронили в Вильнюсе.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала особой циничностью тот факт, что могила человека, ответственного за гибель многих мирных жителей в послевоенное время, будет находиться вблизи от места погребения нескольких тысяч советских солдат. Она также подчеркнула — официальный Вильнюс продолжает линию на пересмотр недавней истории и пытается представить "Лесных братьев" в качестве национальных "героев-мучеников", сообщает телеканал "Россия 24".
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