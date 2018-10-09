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У сотен украинских чиновников нашли паспорта Венгрии
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У сотен украинских чиновников нашли паспорта Венгрии 

Lenta.ru + ещё 3 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Сайт «Миротворец», занимающийся публикацией информации о «врагах Украины», разместил личные данные 313 украинских чиновников, у которых нашли венгерские паспорта. Об этом сообщает ТАСС.
В списке значатся представители почти всех районов Закарпатской области, в том числе Береговского, Виноградовского и столицы области Ужгорода. «Это далеко не полный список украинцев с венгерским паспортом, а только те, которых удалось установить в течение двух недель», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто внесли в список «Миротворца» после обвинений в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. В ответ пресс-секретарь венгерского МИД обвинил президента Украины Петра Порошенко в раздувании экстремистских настроений.
Нынешний кризис в отношениях Украины и Венгрии спровоцировал инцидент с, якобы, раздачей венгерским консулом в городе Берегово Закарпатской области паспортов украинским гражданам. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага, а венгерские дипломаты просили новых граждан скрывать от украинских государственных структур факт получения венгерского паспорта. Позже выяснилось, что венгерские дипломаты выдавали не паспорта, а, скорее всего, другие документы.
После взаимных обвинений украинский МИД выслал консула из страны. Будапешт применил зеркальные меры.
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