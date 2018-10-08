У берегов Испании спасены сотни мигрантов

По данным Службы спасения и безопасности на море Испании, в течение понедельника, 8 октября, у берегов королевства были спасены около 700 мигрантов.

Так, в море Альборан были обнаружены 303 нелегала, в Гибралтарском проливе — еще 357, вблизи острова Фуэртевентура — 31.

Как сообщалось, с 2015 года из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число прибывающих в Европу из этих регионов мигрантов, при этом основным путем доставки нелегалов в страны Евросоюза является средиземноморский маршрут. Второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы, напоминает ТАСС

По информации Международной организации по миграции, с начала 2018 года число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю, превысило 80 тысяч, а число погибших и пропавших без вести составило более 1,7 тысячи.