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У берегов Испании спасены сотни мигрантов
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У берегов Испании спасены сотни мигрантов 

Вести.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: EPA
По данным Службы спасения и безопасности на море Испании, в течение понедельника, 8 октября, у берегов королевства были спасены около 700 мигрантов.
Так, в море Альборан были обнаружены 303 нелегала, в Гибралтарском проливе — еще 357, вблизи острова Фуэртевентура — 31.
Как сообщалось, с 2015 года из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число прибывающих в Европу из этих регионов мигрантов, при этом основным путем доставки нелегалов в страны Евросоюза является средиземноморский маршрут. Второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы, напоминает ТАСС.
По информации Международной организации по миграции, с начала 2018 года число мигрантов и беженцев, прибывших в Европу по Средиземному морю, превысило 80 тысяч, а число погибших и пропавших без вести составило более 1,7 тысячи.
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