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Раскрыто имя второго «отравителя» Скрипалей
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Раскрыто настоящее имя второго «отравителя» Скрипалей 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: Снимок с видео RT
The Insider и Bellingcat назвали настоящее имя Александра Петрова — второго подозреваемого по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
По данным The Insider и Bellingcat, под именем Александра Петрова скрывается Александр Евгеньевич Мишкин — офицер российской военной разведки и военный доктор.
В сообщении указывается, что идентифицировать Петрова-Мишкина удалось с помощью множества открытых источников, свидетельства людей, знакомых с данным лицом, а также копии документов, удостоверяющих личность, включая отсканированную копию его паспорта.
Согласно документу, Мишкину 39 лет, он родом из поселка Лойга Устьянского района Архангельской области.
Напомним, что ранее инициативная группа Bellingcat и издание Insider сообщили, что под псевдонимом Руслан Боширов скрывается полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
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