Раскрыто имя второго «отравителя» Скрипалей

Раскрыто настоящее имя второго «отравителя» Скрипалей

The Insider и Bellingcat назвали настоящее имя Александра Петрова — второго подозреваемого по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

По данным The Insider и Bellingcat, под именем Александра Петрова скрывается Александр Евгеньевич Мишкин — офицер российской военной разведки и военный доктор.

В сообщении указывается, что идентифицировать Петрова-Мишкина удалось с помощью множества открытых источников, свидетельства людей, знакомых с данным лицом, а также копии документов, удостоверяющих личность, включая отсканированную копию его паспорта.

Согласно документу, Мишкину 39 лет, он родом из поселка Лойга Устьянского района Архангельской области.

Напомним, что ранее инициативная группа Bellingcat и издание Insider сообщили, что под псевдонимом Руслан Боширов скрывается полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.