Раскрыты детали вербовки «российского шпиона» на Украине

Раскрыты подробности вербовки «российского шпиона» из окружения премьера Украины

Прокурор сообщил, что, по данным следствия, Ежов летал в Санкт-Петербург в 2015 году, где его и завербовали. Кроме того, в 2015 и 2017 годах Ежов приезжал в Минск. В поездках его сопровождала супруга.

Крынин сказал, что полеты свидетельствуют о том, что Ежов был завербован российскими спецслужбами именно в Петербурге.

Адвокат Ежова Валентин Рыбин отметил, что эти полеты не могут быть доказательством того, что его подзащитного завербовали. Он также сказал, что в материалах дела есть информация о полетах в Санкт-Петербург и Минск с территории Украины. По его словам, ничто не мешало Ежову осуществлять такие полеты из третьих стран.