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Google Maps «размоет» французские тюрьмы на картах
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Google Maps «размоет» французские тюрьмы на картах 

РИА Новости + ещё 5 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Сервис Google Maps "размоет" снимки исправительных учреждений на картах к декабрю в ответ на просьбу французского министра юстиции Николь Беллубэ, сообщает телеканал BFMTV.
Беллубэ попросила американскую компанию Google удалить из сервиса Google Maps изображения исправительных учреждений после того, как налетчик-рецидивист Редуан Фаид сбежал из тюрьмы на вертолете.
Как сообщается, в ответ компания обратилась к французскому министру напрямую, заявив в письме, что уже заканчивает работу над "размытием" снимков тюрем на сервисах Google Maps и Google Earth.
"В письме отмечается, что все учреждения будут "размыты" к декабрю", — заявил телеканалу представитель министерства юстиции Юсеф Бадр.
По данным телеканала, на данный момент на сервисах Google можно увидеть снимки 49 французских тюрем. Ранее сообщалось, что среди них находится и изображение тюрьмы, откуда сбежал Фаид.
Фаид 1 июля сбежал из тюрьмы в департаменте Сена и Марна под Парижем. Он покинул пенитенциарное заведение на вертолёте, который был зарегистрирован в Бельгии. Впоследствии вертолет обнаружили сгоревшим в другом парижском пригороде. Пять лет назад Фаид уже предпринимал удачную попытку побега из тюрьмы. Тогда он взорвал стену тюрьмы и взял в заложники нескольких сотрудников учреждения.
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