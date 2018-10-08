Пашинян подписал меморандум о досрочных выборах в декабре

Республиканской партии в парламенте 50 мандатов, у Царукяна с Пашиняном — 40. Фракция "Дашнакцутюн", у которой семь мест в парламенте, пока окончательно не определилась по поводу досрочных выборов в декабре, однако уже призывала не спешить с их проведением.

Пашинян рассчитывает провести досрочные парламентские выборы в декабре. Оппозиция, прежде всего бывшая правящая Республиканская партия, у которой сохранилось большинство в парламенте, выступает против этого и считает, что выборы должны пройти весной 2019 года в связи в необходимостью, в частности, реформировать избирательный кодекс, обеспечить присутствие наблюдателей, позволить политическим силам подготовиться.

"Только что подписал с председателем партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном меморандум о проведении в декабре 2018 года досрочных парламентских выборов", — написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Согласно меморандуму, опубликованному пресс-службой правительства, при отставке Пашиняна фракция обязуется не выдвигать своего кандидата в премьеры и не поддерживать другого кандидата.

Очередной политический кризис в Армении разразился из-за намерения пришедшего к власти по итогам акций протестов Пашиняна провести досрочные парламентские выборы. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогли избрать нового премьера. Однако бывшая правящая Республиканская партия, сохранившая большинство в законодательном органе, и еще ряд партий приняли закон, который затрудняет возможность распустить парламент. Премьер 2 октября вывел своих сторонников на акцию протеста, а также уволил ряд министров — членов партий, поддержавших этот законопроект.